Milan | Ibrahimovic a cuore aperto

Zlatan Ibrahimovic ha ripreso a parlare pubblicamente, esprimendo nuovamente il suo punto di vista sul ruolo nel Milan. La sua presenza è stata segnalata attraverso dichiarazioni che mettono in luce la sua intenzione di continuare a essere protagonista nel club. Le sue parole sono state ascoltate e riportate dai media, attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Zlatan Ibrahimovic torna a far sentire la sua voce al Milan e, come di consueto, non lo fa mai in modo banale. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di CBS direttamente da Milanello, il Senior Advisor di RedBird ha spaziato dal suo nuovo ruolo dirigenziale al rapporto storico con Massimiliano Allegri, chiudendo con una stoccata delle sue sulla città di Milano L’apertura è stata un classico marchio di fabbrica Ibra. Accogliendo i media americani nel centro sportivo rossonero, lo svedese ha esordito con una battuta che ha subito infiammato il clima derby: “Benvenuti a Milanello. Ricordatevi che dovete stare sempre dalla parte giusta di Milano: ci sono due colori, il blu e il rosso, ma noi siamo la parte fashion, quella che conta”. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

