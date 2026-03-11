Milan i ritardi diventano strategia | il dettaglio che racconta il metodo Allegri

Il Milan, sotto la guida di Allegri, ha adottato una strategia particolare riguardo ai tempi di rientro in campo. Anche nei più piccoli dettagli, come i ritardi, si nota un metodo preciso che il tecnico utilizza. Nei recenti incontri, il club ha registrato variazioni nei tempi di ripresa, attirando l’attenzione sui comportamenti adottati durante le pause. Questi aspetti sono stati oggetto di discussione tra osservatori e addetti ai lavori.

Anche nei dettagli più piccoli, Massimiliano Allegri riesce a far parlare di sé. Persino nei ritardi con cui il Milan rientra in campo. Una squadra ritardataria, ma per scelta. Strano ma vero. Un dettaglio che fa capire come tasselli del genere riescano a costruire una vera identità. Il ritardo calcolato del Milan. Un Milan ritardatario verrebbe da chiamarlo. Per la situazione di classifica o per altro? In questo caso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il caso si sofferma sulla questione dei ritardi in campo. Qualche passo indietro. In Roma-Milan, Mike Maignan rientra in campo con calma insieme ai suoi compagni. Dall'altra parte gli avversari e gli arbitri sollecitano la squadra a muoversi.