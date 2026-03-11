Milan Futuro Nirash Perera firma il rinnovo | continua il percorso rossonero del giovane difensore

Nirash Perera, difensore nato nel 2007, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club rossonero. Il giovane giocatore proseguirà la sua esperienza con il Milan, consolidando così il suo ruolo all’interno della squadra. La firma del nuovo accordo segna una tappa importante nel percorso di crescita del calciatore, che continuerà a vestire la maglia del club.

Il Milan continua a investire sui giovani cresciuti all’interno del proprio settore giovanile, confermando la volontà di costruire il futuro partendo dai talenti formati in casa. In quest’ottica arriva una nuova firma che rafforza il progetto rossonero dedicato allo sviluppo delle promesse del vivaio. Il club rossonero ha deciso di prolungare il contratto di Nirash Perera. Il difensore classe 2007 che da anni sta portando avanti il proprio percorso di crescita con la maglia del Milan. Il centrale, presente nel settore giovanile rossonero da ben nove stagioni, continuerà a far parte del progetto Milan Futuro. Ecco, di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

