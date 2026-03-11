Milan Criscitiello | Leao un fantasma non pervenuto Forse era meglio se usciva tutta la settimana

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato la prestazione del Milan durante l’ultima partita, sottolineando che Leao è stato poco presente in campo e definendolo un “fantasma”. Ha aggiunto che forse sarebbe stato meglio se l’attaccante avesse lasciato il campo prima, suggerendo che la sua partecipazione non ha contribuito alla squadra come ci si aspettava.

Michele Criscitiello ha commentato la vittoria del Milan contro l'Inter. Il direttore di 'Sportitalia' si è espresso nel suo editoriale sulla lotta scudetto, il rendimento di Rafael Leao e i rimpianti di Allegri. Di seguito, un estratto del suo editoriale. "Viene da mangiarsi le mani per aver buttato 200 punti con le piccole. Senza quei passi falsi Allegri davvero avrebbe potuto vincere uno scudetto che oggi è lontanissimo nonostante il derby vinto. Il successo di ieri serve a blindare l'obiettivo stagionale e ad evitare ai cugini di festeggiarti ancora in faccia in casa tua. Milan più cinico che bello. Segna, si chiude e vince.

