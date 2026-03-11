Silvano Vos, arrivato dal'Ajax nell’estate 2024 per circa 3 milioni di euro, era considerato un potenziale leader del Milan. Tuttavia, il suo percorso nel club ha destato molte domande e il giocatore sembra essere scomparso dai radar senza apparenti motivazioni ufficiali. La sua presenza in campo e le sue attività extracalcistiche non sono state più documentate, lasciando in sospeso il suo futuro con i rossoneri.

Doveva essere uno dei volti più promettenti del progetto Milan Futuro. Invece, a poco più di un anno dal suo arrivo, Silvano Vos è praticamente sparito dai radar. Il centrocampista olandese, acquistato nell’estate 2024 dall’Ajax per circa 3 milioni di euro più bonus, portava con sé grandi aspettative. Oggi, però, la sua parabola in rossonero è diventata un piccolo caso. Vos era stato immaginato come una colonna dell'Under 23, ma con il Milan Futuro ha collezionato appena 15 presenze. L’ultima risale al 2 marzo 2025, nella sconfitta per 2-1 contro il Legnago in Serie C. E pensare che l’inizio aveva fatto ben sperare: all’esordio contro il Carpi, l’allenatore emiliano Cristian Serpini lo aveva definito addirittura “fuori categoria”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, che fine ha fatto Silvano Vos? Il mistero attorno al talento preso dall’Ajax

