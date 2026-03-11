Milan che bella notizia è arrivata da Giménez | l’operazione è solo un ricordo

Il Milan annuncia che Santiago Giménez, assente da oltre cinque mesi a causa di un infortunio, è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà disponibile per la prossima partita. L’attaccante messicano aveva subito un intervento chirurgicale e da allora non aveva più giocato. Ora, secondo quanto comunicato dalla società, l’operazione è un passato e Giménez si prepara a rientrare in campo.

Il calvario di Santiago Giménez, finalmente, è finito: l'attaccante del Milan, classe 2001, ieri è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo, mettendosi alle spalle l'infortunio alla caviglia destra che si trascinava da tanto tempo e la conseguente operazione. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Giménez ha giocato la sua ultima partita con il Milan in casa dell'Atalanta, lo scorso 28 ottobre 2025. Poi si è fermato, optando per una terapia conservativa alla caviglia destra che non ha funzionato. A quel punto, il 19 dicembre 2025, ha scelto di operarsi in Olanda. Per la 'rosea', dovrebbe essere convocato per Lazio-Milan di domenica sera allo stadio 'Olimpico'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

