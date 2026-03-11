Milan altra multa dopo il derby | è il club più sanzionato in Serie A

Il Milan ha ricevuto una nuova multa di 22mila euro dal Giudice Sportivo, dopo il derby vinto contro l’Inter in Serie A. La sanzione è stata determinata per rientri in campo tardivi durante i secondi tempi, con l’ultimo episodio della stracittadina che ha visto un rientro di due minuti. Con questa, il club si conferma il più multato in questa stagione in Serie A.

(Adnkronos) – Nuova multa per il Milan, dopo il derby vinto contro l'Inter in Serie A. I rossoneri sono stati multati dal Giudice Sportivo per altri 22mila euro a causa di rientri in campo tardivi per i secondi tempi (l'ultimo, nella stracittadina, è stato di due minuti). Fin qui, i numerosi ritardi sono costati al Diavolo circa 107mila euro. E il Diavolo, tra multe varie prese in stagione (lancio di oggetti, cori offensivi ecc.) ha superato quota 121.500 euro, diventando la società più sanzionata della Serie A. Un record. Ma perché i rossoneri rientrano spesso in campo in ritardo per i secondi tempi? Più che di errori di calcolo, per la squadra di Allegri potrebbe trattarsi di una vera e propria strategia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

