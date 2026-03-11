Miky Martina presenta a Udine il suo ultimo disco Live nella Miniera
Sabato 14 marzo alle 21.00, il Caffè Caucigh di Udine ospita Miky Martina, cantautore tarvisiano, che presenta il suo ultimo disco intitolato
Sabato 14 marzo, alle 21.00, il Caffè Caucigh ospita un appuntamento speciale con Miky Martina, cantautore tarvisiano, che presenterà al pubblico il suo nuovo disco Live nella Miniera, registrato dal vivo in occasione di un concerto inserito nella rassegna vicinolontano mont 2023 e realizzato in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Articoli correlati
Walter Veltroni presenta il suo ultimo libro: incontro nella sala "Gino Strada"L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Il giornalista,...
Leggi anche: Identità, conflitto e memoria: a Udine Gad Lerner presenta il suo libro