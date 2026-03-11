Migranti rientrati dall’Albania Meloni attacca i giudici Ma sarebbe bastato non trasferirli | ecco cosa dice la legge

A dieci giorni dal referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni critica i giudici dopo il rientro di migranti dall’Albania. La leader del governo sostiene che sarebbe bastato non trasferirli e fa riferimento a quanto prevede la legge. La discussione si concentra sulle decisioni prese nelle ultime settimane riguardo al rimpatrio dei migranti e sulla loro gestione giudiziaria.

A dieci giorni dal referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni torna ad attaccare la magistratura. Lo fa durante le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente, che chiude parlando di immigrazione e in particolare degli stranieri trasferiti nei centri in Albania. Che, assicura, sono "pienamente in linea col diritto internazionale ed europeo" (video). "Anche se temo – aggiunge – che per alcuni non basterà neanche questo e che non cesseranno le ordinanze di revoca dei trattenimenti in Albania, come è accaduto nel recente caso dei migranti irregolari condannati per spaccio di droga, resistenza a...