Mido non si spiega le scelte del Tottenham e vuole licenziamenti | Non hanno visto la Juventus
Un ex calciatore ha espresso forte disappunto nei confronti del Tottenham e dell'allenatore Tudor dopo la sconfitta in Champions. Nel suo intervento, ha criticato le decisioni prese dalla squadra e ha chiesto licenziamenti. Ha inoltre commentato l'assenza di riconoscimento delle qualità della Juventus, senza fare ulteriori analisi o considerazioni.
Durissimo sfogo di Mido contro il Tottenham e Igor Tudor dopo il ko in Champions. L'egiziano tira in ballo la Juve. 🔗 Leggi su Fanpage.it
