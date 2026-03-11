Due persone sono state arrestate e altre nove denunciate dopo il furto di un microscopio digitale dal valore di settantamila euro a Bologna. Il dispositivo è stato recuperato grazie all’intervento rapido dei vigili urbani, che sono intervenuti sul luogo e hanno rinvenuto il materiale sottratto. L’operazione ha portato all’arresto degli individui coinvolti e alla restituzione del microscopio.

© Ameve.eu - Microscopio da 70k recuperato: 2 arresti e 9 denunce

