micro ditte grandi risorse

Il Forum della Micro Impresa si terrà domenica 22 marzo a partire dalle 15 nella Biblioteca del Centro Culturale di Resana (Tv), in via Castellana 6, ingresso libero. Sarà il primo di una serie di incontri di una Rassegna Nazionale per l'Evoluzione economica delle Piccole Imprese. La struttura produttiva italiana contiene in sé elementi di profonda contraddizione sui quali bisogna intervenire se non ci si vuole rassegnare al declino. In questo Forum ci sarà l'approfondimento tematico su economia e imprese di prossimità con la partecipazione di Cosimo Massaro, Esperto di politiche monetarie, Francesca Salvador e Mario Fabris, Imprenditori. Con la partecipazione di Tiziana Alterio, giornalista scrittrice e il regista Paolo Cassina e l'introduzione di Loris Mazzorato.