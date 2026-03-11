Micro-cariche a Misterbianco | lavori in corso

Dal 13 al 30 aprile, a Misterbianco, lungo Corso Carlo Marx, saranno effettuate micro-cariche controllate per la costruzione di un pozzo di aerazione e sicurezza. Durante questo periodo, i lavori interesseranno la tratta Nesima-Misterbianco, coinvolgendo il cantiere in corso. Le operazioni sono finalizzate alla realizzazione di nuove infrastrutture di sicurezza e ventilazione nella zona.

Dal 13 al 30 aprile, il cantiere della tratta Nesima-Misterbianco sarà interessato dall’uso di micro-cariche controllate in Corso Carlo Marx per la costruzione di un pozzo di aerazione e sicurezza. Le attività si svolgeranno esclusivamente nei giorni feriali e in orario diurno. L’intervento tecnico riguarda specificamente l’area urbana e commerciale di Misterbianco situata lungo il Corso Carlo Marx, in corrispondenza del civico 100. L’opera è fondamentale per garantire la corretta aerazione e ventilazione della galleria ferroviaria, oltre a ospitare le scale di emergenza antincendio necessarie alla sicurezza dei passeggeri. La tecnica delle micro-cariche e la gestione del rumore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

