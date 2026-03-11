Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati fotografati insieme alle Terme di Saturnia in Toscana, dove hanno trascorso un weekend all’insegna del relax e della buona tavola. La showgirl e l’attore, che ha anche lavorato come modello e ortodonzista, sono stati visti in compagnia durante il soggiorno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui loro rapporti o eventuali sviluppi.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, c’è del tenero? La showgirl e l’attore, modello e ortodonzista sono stati visti insieme alle Terme di Saturnia, in Toscana, dove avrebbero trascorso un weekend romantico t r a relax e buona tavola. Le foto alle terme e al ristorante. I rumors rimbalzano in Rete, anche se nessuno dei due diretti interessati ha condiviso immagini o post sui propri social, Non ancora, almeno. Ad accendere la miccia del gossip è stato Gabriele Parpiglia, giornalista e autore tv, pubblicando alcuni scatti dei due nella nota località maremmana, tra le terme e un ristorante. Ristorante particolarmente amato dal 41enne romano, che spesso frequentava insieme a Maria Elena Boschi, parlamentare di Italia Viva con la quale ha avuto una relazione durata cinque anni e terminata lo scorso autunno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme alle Terme di Saturnia: è nato un nuovo amore?

Articoli correlati

Leggi anche: È nato un nuovo amore: Michelle Hunziker e Giulio Berruti fotografati a cena insieme (durante un "lungo weekend d'amore")

Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme dopo la rottura con Provera e Boschi? "Weekend d'amore alle terme"Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme? La conduttrice e l'attore sono stati paparazzati alle terme in un presunto weekend romantico e...

Michelle Hunziker ha un nuovo amore famoso: è passione con un attore (che oggi ha cambiato lavoro!)

Aggiornamenti e notizie su Michelle Hunziker

Temi più discussi: Chi è Giulio Berruti oggi al centro del gossip per una presunta frequentazione con Michelle Hunziker; Giulio Berruti e Michelle Hunziker: è nato un nuovo amore?; Michelle Hunziker, nuovo amore (famoso) dopo Nino Tronchetti Provera: l’indiscrezione; Weekend d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: le foto scatenano i gossip.

Giulio Berruti parla di Michelle Hunziker?: se ti rende felice... il nuovo video è enigmaticoDopo alcune foto insieme alle terme, crescono i rumors su una possibile liaison tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker. Nessuna conferma ufficiale. serial.everyeye.it

Il nuovo amore di Michelle Hunziker è Giulio Berruti, ex di Maria Elena BoschiSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Michelle Hunziker ha ritrovato l'amore https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/coppie-vip/michelle-hunziker-ha-di-nuovo-trovato-lamore-le-foto-con-lattore-fanno-parlare - facebook.com facebook