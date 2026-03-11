Michael Lorenzen | Ogni volta che puoi fare la storia è incredibile

Dopo la vittoria con il punteggio di 8-6 contro gli Stati Uniti nel terzo match del World Baseball Classic, i giocatori italiani hanno manifestato entusiasmo per l’impresa compiuta al Daikin Park di Houston. Michael Lorenzen ha commentato che ogni occasione di fare la storia è incredibile, mentre gli altri membri della squadra hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato ottenuto contro una delle nazionali più forti al mondo.

Dopo la notte che ha portato l'Italia al centro dell'attenzione mondiale grazie all'8-6 sugli USA nella terza partita del World Baseball Classic, anche i giocatori facenti parte del roster tricolore si sono esaltati non poco per quanto accaduto al Daikin Park (ex Minute Maid Park) di Houston. Ed è comprensibile, ma c'è anche un vento d'attenzione immutata, perché la sfida col Messico arriva dopo neppure ventiquattr'ore. Queste le parole di Michael Lorenzen, il lanciatore che per quasi cinque riprese si è incaricato di tenere al sicuro il monte azzurro, raccolte dalla FIBS: " Ogni volta che puoi fare la storia, è incredibile. Un upset del genere per un Paese incredibile come l'Italia.