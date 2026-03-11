Una madre chiede un parere medico riguardo alle frequenti prescrizioni di antibiotici per sua figlia di tre anni, a cui ha somministrato regolarmente i farmaci negli ultimi mesi. La donna desidera conoscere quali possibili effetti possa avere questa ripetuta assunzione di antibiotici sulla salute della bambina. La richiesta riguarda quindi le implicazioni di un uso frequente di questi farmaci in età pediatrica.

Salve dottore, mia figlia ha tre anni e negli ultimi mesi le sono stati prescritti più volte degli antibiotici, che le ho regolarmente somministrato. Mi stavo però chiedendo se questo possa avere conseguenze sul suo intestino o sulle difese immunitarie e cosa posso fare in tal caso. La ringrazio. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: privacy@mediadatafactory. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mia figlia sta prendendo spesso gli antibiotici: quali conseguenze ci potranno essere?”

Ma quanto dura L influenza Prendere farmaci serve

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