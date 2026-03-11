Una madre si rivolge a un medico preoccupata per le frequenti prescrizioni di antibiotici alla figlia di tre anni. Nel corso degli ultimi mesi, sono stati somministrati diversi cicli di farmaci, che sono stati assunti regolarmente. La donna chiede quali possano essere le eventuali conseguenze di questa ripetuta assunzione di antibiotici.

Salve dottore, mia figlia ha tre anni e negli ultimi mesi le sono stati prescritti più volte degli antibiotici, che le ho regolarmente somministrato. Mi stavo però chiedendo se questo possa avere conseguenze sul suo intestino o sulle difese immunitarie e cosa posso fare in tal caso. La ringrazio.

Gravidanzaonline.it - "Mia figlia sta prendendo spesso gli antibiotici: quali conseguenze ci potranno essere?"

