Una madre chiede un parere su frequenti prescrizioni di antibiotici per sua figlia di tre anni. La bambina ha ricevuto diverse volte il farmaco negli ultimi mesi e la madre si interessa alle possibili conseguenze di questa abitudine. La richiesta arriva in un contesto di preoccupazione riguardo alla salute della bambina e alla ripetitività delle cure mediche ricevute.

Salve dottore, mia figlia ha tre anni e negli ultimi mesi le sono stati prescritti più volte degli antibiotici, che le ho regolarmente somministrato. Mi stavo però chiedendo se questo possa avere conseguenze sul suo intestino o sulle difese immunitarie e cosa posso fare in tal caso. La ringrazio. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

© Gravidanzaonline.it - “Mia figlia sta prendendo spesso gli antibiotici: quali conseguenze ci potranno essere?”

