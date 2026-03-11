Mia figlia sta prendendo spesso gli antibiotici | quali conseguenze ci potranno essere?
Una madre chiede un parere su frequenti prescrizioni di antibiotici per sua figlia di tre anni. La bambina ha ricevuto diverse volte il farmaco negli ultimi mesi e la madre si interessa alle possibili conseguenze di questa abitudine. La richiesta arriva in un contesto di preoccupazione riguardo alla salute della bambina e alla ripetitività delle cure mediche ricevute.
Salve dottore, mia figlia ha tre anni e negli ultimi mesi le sono stati prescritti più volte degli antibiotici, che le ho regolarmente somministrato. Mi stavo però chiedendo se questo possa avere conseguenze sul suo intestino o sulle difese immunitarie e cosa posso fare in tal caso. La ringrazio.
