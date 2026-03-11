MI AMI Festival 2026 con Mecna Angelica Bove Ministri Fausto Lama

Al MI AMI Festival 2026 si aggiungono nuovi nomi alla line-up, tra cui Mecna, Angelica Bove, Ministri e Fausto Lama. Dopo le prime conferme, sono stati annunciati altri artisti che partecipano alla manifestazione, ampliando così il cartellone di questa edizione. La manifestazione si svolgerà nel prossimo anno e vede coinvolti diversi musicisti e band.

Dopo i primi annunci, ecco svelati nuovi ingressi in line-up che arricchiscono il cartellone di MI AMI Festival 2026. L'aria di primavera è aria di MI AMI Festival. Mancano ormai poco più di due mesi alla ventesima edizione del più importante festival multi-palco italiano che dal 2005 apre la stagione degli appuntamenti estivi ed ispira le nuove generazioni. Dopo i primi annunci, ecco svelati nuovi ingressi in line-up che arricchiscono il cartellone. E un sorpresa speciale: il festival si estende dal 21 al 24 maggio 2026, con una speciale domenica mattina. La ventesima edizione del MI AMI è una finestra aperta sull'Italia, sull'Europa e sul mondo.