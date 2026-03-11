Mi Ami | da sito web a 350mila spettatori in 20 anni

Martedì 10 marzo a Castronno, Stefano Bottura ha ripercorso la nascita e la crescita del Mi Ami Festival, che nel 2005 è stato avviato come progetto artigianale e ha raggiunto in vent’anni circa 350 mila spettatori. L’evento, partito come un sito web, si è sviluppato nel tempo fino a diventare un appuntamento importante per la scena musicale italiana.

Stefano Bottura ha raccontato martedì 10 marzo a Castronno la genesi e l’evoluzione del Mi Ami Festival, nato nel 2005 come iniziativa artigianale per diventare un punto di riferimento della scena musicale italiana. Durante il quinto incontro della rassegna Spiegami, tenutosi a Materia Spazio, il fondatore ha ripercorso vent’anni di storia, evidenziando come il progetto sia partito da un sito web per trasformarsi in un evento capace di accogliere circa 350 mila spettatori. La narrazione ha messo in luce come la mancanza iniziale di risorse abbia stimolato una creatività che ha definito lo spirito dell’iniziativa, evolvendo da un bilancio scritto su un semplice file di testo a un festival strutturato che ospita decine di artisti su più palchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mi Ami: da sito web a 350mila spettatori in 20 anni Articoli correlati Leggi anche: Trent’anni di RecSando: il sito web, faro puntato sul territorio Leggi anche: Svimez: 350mila laureati via dal Sud in 20 anni: una perdita di valore pari a 6,8 mld l’anno Aggiornamenti e notizie su Mi Ami da sito web a 350mila spettatori... Discussioni sull' argomento Come si organizza un festival come il Mi Ami? Ce lo racconta Stefano Bottura; Poesia del Giorno; Giulia Stabile, da Amici ai Brit Awards con Rosalia: chi è la ballerina; La rabbia di Ami con l'endometriosi: A 18 anni mi hanno detto di fare un figlio per provare a stare meglio. Ormai manca pochissimooo Se ami i drammi familiari, i paesaggi sconfinati e le emozioni che fanno male (ma soprattutto bene) allora The Madison sarà la tua prossima ossessione Dalla mente del fantastico Taylor Sheridan e con Michelle Pfeiffer e Kurt - facebook.com facebook Chi odia ciò che ami, finisce che ama ciò che odi… x.com