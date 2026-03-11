Mette nella borsa dieci punte di formaggio e tenta di uscire dal supermercato pagando solo le fragole | arrestata 32enne straniera

Una donna straniera di 32 anni è stata arrestata dopo aver cercato di uscire da un supermercato con dieci punte di formaggio nella borsa, mentre pagava solo le fragole. La donna è stata fermata dalle forze dell'ordine poco dopo aver tentato di uscire senza aver pagato gli altri prodotti. L’episodio si è verificato in un supermercato della città.

Mette nella borsa dieci punte di formaggio e tenta di uscire dal supermercato pagando solo le fragole. Arrestata dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma a Sorbolo una 32enne straniera.L'intervento dei militari dell'Arma è scattato nel primo pomeriggio del 9 marzo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

