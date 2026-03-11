Metro al via interventi tecnici sulla tratta Nesima-Misterbianco
Sono iniziati i lavori di potenziamento sulla tratta Nesima-Misterbianco della Ferrovia Circumetnea. Le operazioni tecniche interessano le aree urbane di Catania e Misterbianco, con l’obiettivo di migliorare la rete ferroviaria locale. Le attività proseguono senza sosta e coinvolgono interventi specifici per aggiornare e ottimizzare il servizio di trasporto pubblico nella zona.
Proseguono a pieno ritmo i lavori di potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco. Nell'ambito del cantiere per la tratta compresa tra le stazioni di Nesima e Misterbianco Centro, affidato alla CMC di Ravenna, è prevista una fase di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Articoli correlati
Droga pronta per lo spaccio in casa: arrestato 32enne tra Nesima e MisterbiancoI carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un 32enne residente a Misterbianco ma domiciliato di fatto a Catania, con l’accusa di...
Leggi anche: Webuild, affidato al Consorzio Metro C contratto da 776 milioni per nuova tratta t1 della metro di Roma