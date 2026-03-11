Metro al via interventi tecnici sulla tratta Nesima-Misterbianco

Sono iniziati i lavori di potenziamento sulla tratta Nesima-Misterbianco della Ferrovia Circumetnea. Le operazioni tecniche interessano le aree urbane di Catania e Misterbianco, con l’obiettivo di migliorare la rete ferroviaria locale. Le attività proseguono senza sosta e coinvolgono interventi specifici per aggiornare e ottimizzare il servizio di trasporto pubblico nella zona.