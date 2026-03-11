Meteo Roma del 11-03-2026 ore 19 | 15

Alle 19:15 del 11 marzo 2026, le previsioni del tempo indicano che al Nord al mattino i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi. La giornata proseguirà senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche, con le temperature che si manterranno stabili. Non sono previsti eventi atmosferici significativi né cambiamenti improvvisi nelle condizioni climatiche durante le ore successive.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro mattino stabilità prevalenza e con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

