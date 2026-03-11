Alle prime ore del mattino di oggi, nelle prime previsioni per il Nord Italia, si segnalano cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. La temperatura si mantiene stabile e senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Il vento soffia leggero e di direzione variabile, mentre non sono attese precipitazioni nelle prime ore della giornata.

meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro giardino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino nubi basse. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-03-2026 ore 06:15

