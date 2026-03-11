Per mercoledì 11 marzo 2026, in Campania, le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi ad Avellino. Durante le ore centrali della giornata si registrano addensamenti compatte che portano deboli piogge. La giornata si presenta quindi caratterizzata da condizioni di cielo variabile con possibili precipitazioni leggere.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 11 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2144m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 11 marzo 2026

Articoli correlati

Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 11 febbraio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 11 febbraio 2026.

Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 4 marzo 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 4 marzo 2026.

Tutti gli aggiornamenti su Meteo le previsioni in Campania per...

Temi più discussi: Previsioni stagionali PRIMAVERA 2026: marzo - maggio 2026; Ancora sole e temperature miti (con qualche nebbia notturna): la primavera è già qui; Meteo, le previsioni di domenica 8 marzo 2026; Meteo Lombardia, le previsioni da giovedì 5 a domenica 8 marzo.

Meteo settimana: alta pressione in indebolimento, cambiamento in arrivo. Le previsioniIntanto da martedì 10 marzo 2026 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.1 del mese, diretta questa volta sulle regioni del Nord. Le previsioni meteo delineano anche per il resto della ... meteo.it

Meteo, freddo e temporali in arrivo a marzo sull’Italia: le previsioni del colonnello GiuliacciLe previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: Dopo la fase primaverile dei primi giorni di marzo in arrivo via vai di almeno quattro perturbazioni atlantiche fino alla prima metà d ... fanpage.it

Buongiorno dal Tirreno, ecco il meteo di oggi secondo il Consorzio LaMMA. Il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone interne e centro-settentrionali. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mossi. Temp - facebook.com facebook

#Meteo #Sardegna #11marzo - Tempo asciutto al mattino, qualche piovasco sparso nel pomeriggio. Venti in prevelanza moderati e mari localmente molto mossi. Temperature medie comprese tra 12 e 17°C. x.com