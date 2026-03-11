Meteo a Roma domani torna la pioggia e l' allerta maltempo

Domani, giovedì 12 marzo, a Roma è prevista la pioggia e sarà attivata l’allerta maltempo. La giornata sarà caratterizzata da piogge che interesseranno la città, accompagnate da condizioni meteorologiche avverse. Le autorità hanno emesso un avviso di allerta maltempo che rimarrà in vigore durante tutto il giorno. La situazione meteo è stata confermata dalle previsioni ufficiali.

Domani, giovedì 12 marzo, torna la pioggia a Roma. E anche l'allerta maltempo farà compagnia ai romani. Secondo gli esperti di 3bMeteo “sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata e sono previsti 23 mm di pioggia”.Durante la giornata di domani la temperatura. 🔗 Leggi su Romatoday.it

