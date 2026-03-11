Meteo a Roma domani torna la pioggia e l' allerta maltempo

Domani, giovedì 12 marzo, a Roma è prevista la pioggia e sarà attivata l’allerta maltempo. La giornata sarà caratterizzata da piogge che interesseranno la città, accompagnate da condizioni meteorologiche avverse. Le autorità hanno emesso un avviso di allerta maltempo che rimarrà in vigore durante tutto il giorno. La situazione meteo è stata confermata dalle previsioni ufficiali.

Domani, giovedì 12 marzo, torna la pioggia a Roma. E anche l'allerta maltempo farà compagnia ai romani. Secondo gli esperti di 3bMeteo “sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata e sono previsti 23 mm di pioggia”.Durante la giornata di domani la temperatura. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Allerta meteo Roma e Lazio 3 febbraio: torna il maltempo, ci attende almeno una settimana di pioggiaMartedì 3 febbraio giornata di allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio, ma non nevicherà se non sugli Appennini. Maltempo in Campania anche domani: allerta meteo per pioggia e vento forteNon si placa il maltempo a Napoli e in Campania: prorogata l'allerta meteo, già in vigore, fino alle ore 20 di domani, giovedì 29 gennaio. Meteo domani 20 febbraio 2026 Contenuti utili per approfondire Meteo a Roma domani torna la pioggia e... Temi più discussi: Meteo Roma: oggi e domani nubi sparse, Domenica 8 pioggia debole; Meteo PUGLIA Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma: la situazione di oggi; Meteo Roma: oggi e domani nubi sparse, Giovedì 12 pioggia e schiarite. Meteo Roma – Tempo a tratti instabile e domani una goccia fredda porta piogge e temporali anche intensiMeteo Roma - La primavera mostra qualche intoppo, tempo a tratti instabile per oggi e domani atteso un peggioramento più organizzato con temporali ... centrometeoitaliano.it Meteo: seconda parte di settimana instabile. La tendenza da giovedì 12La tendenza meteo per la seconda parte di settimana indica una situazione variabile e instabile con possibile peggioramento deciso nel weekend. meteo.it Meteo Prossima Settimana: irrompe Aria Fredda da Est, forte calo termico e rischio di Gelate tardive - facebook.com facebook #Meteo #Sardegna #11marzo - Tempo asciutto al mattino, qualche piovasco sparso nel pomeriggio. Venti in prevelanza moderati e mari localmente molto mossi. Temperature medie comprese tra 12 e 17°C. x.com