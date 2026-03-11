Il 11 marzo 2026, Meta ha comunicato di aver acquistato Moltbook, una piattaforma sociale dedicata esclusivamente agli agenti di intelligenza artificiale. L'annuncio è stato fatto alle 10:19 e riguarda un sito che ospita conversazioni tra agenti IA. La piattaforma si rivolge specificamente a questa categoria di utenti, senza coinvolgere altri tipi di social network o utenti umani.

Il 11 marzo 2026 alle ore 10:19, Meta ha annunciato l’acquisizione di Moltbook, la piattaforma sociale dedicata esclusivamente agli agenti di intelligenza artificiale. Questa operazione segna un punto di svolta nella strategia del colosso guidato da Mark Zuckerberg per controllare non solo i modelli linguistici ma anche l’infrastruttura dove questi software operano autonomamente. I fondatori Matt Schlicht e Ben Parr si uniscono ai Meta Superintelligence Labs, mentre il passaggio operativo è fissato per il 16 marzo. La piattaforma acquisita funge da spazio di incontro per software capaci di pubblicare contenuti e votare senza intervento umano diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta compra Moltbook: il social dove gli agenti IA vivono

Moltbook, il social dove l’Intelligenza Artificiale fa community. Banditi gli umani: perché può fare pauraSta facendo discutere perché ribalta una delle certezze dell’era digitale: i social network non sono più (solo) per le persone.

Leggi anche: Moltbook, il social network dove le intelligenze artificiali parlano tra loro e gli umani sono solo spettatori: come funziona

