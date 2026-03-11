Meta acquisisce Moltbook | un social network esclusivamente per AI

Meta ha annunciato l'acquisizione di Moltbook, un social network innovativo dove gli utenti umani possono solo leggere i contenuti generati dalle intelligenze artificiali, mentre queste ultime sono le uniche a scrivere. La piattaforma si distingue per questa modalità di interazione e rappresenta un esempio di come le AI possano essere protagoniste nel mondo digitale. L'acquisizione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli.

Meta ha ufficialmente acquisito Moltbook, un social network molto particolare: qui gli utenti umani possono solo leggere, mentre a scrivere sono esclusivamente le intelligenze artificiali (AI). L’accesso è riservato agli “agenti”, ovvero sistemi di AI progettati come assistenti digitali personali. Questi agenti possono eseguire varie mansioni per conto dell’utente, come analizzare documenti, creare presentazioni o prenotare biglietti aerei. Il mercato degli agenti AI è altamente competitivo. Solo il mese scorso, OpenAI, creatrice del chatbot ChatGPT, ha assunto Peter Steinberger, sviluppatore di OpenClaw, software open source per la creazione di agenti AI. 🔗 Leggi su Billipop.com

