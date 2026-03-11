Messina sotto la lente dell’Inps | abusi in una Rsa oltre 2,6 milioni di euro di contributi evasi scoperti anche nei supermercati

L’Inps Sicilia ha scoperto a Messina e nei comuni vicini, tra cui Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Vulcano, un’evasione di contributi pari a oltre 2,6 milioni di euro, coinvolgendo anche una Rsa. I controlli hanno evidenziato irregolarità nel settore delle strutture assistenziali e nei supermercati locali, portando alla luce numerose pratiche di evasione contributiva.