Messina | omicidio di Daniela l’ex era ai domiciliari

A Messina, una donna di cinquant'anni è stata trovata senza vita nella sua casa di via Lombardia. L’omicidio è stato collegato a un episodio di violenza domestica, e l’ex della vittima si trova attualmente agli arresti domiciliari. La polizia sta indagando sulla vicenda e ha già identificato il presunto aggressore. La scena del crimine è stata sottoposta a rilievi.

Un dramma di violenza domestica ha insanguinato la città di Messina, dove Daniela Zinnanti, una cinquantenne, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in via Lombardia. L’omicidio, avvenuto nella serata del 10 marzo 2026, ha l’intervento immediato delle forze dell’ordine che hanno arrestato Santino Bonfiglio, un sessantasettenne già sottoposto a misure cautelari severe. La vittima, che avrebbe compiuto 50 anni nel mese di luglio, è stata colpita ripetutamente con un coltello all’interno della propria casa nel quartiere Lombardo. Il sospettato, ex compagno della donna, era già sotto sorveglianza elettronica e ai domiciliari per precedenti reati contro la persona prima di commettere questo atto estremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

