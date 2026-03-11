A Messina, davanti ai sigilli della casa di Daniela Zinnanti in via Lombardia, si sono radunate persone che portano fiori per ricordare la donna uccisa dal suo ex compagno. La scena si svolge nel quartiere Lombardo, dove la proprietà è stata ufficialmente sequestrata. Le persone presenti mostrano rispetto e dolore nel ricordo della vittima.

La casa di Daniela Zinnanti, situata in via Lombardia nel quartiere Lombardo a Messina, è diventata un punto di ritrovo vuole onorare la memoria della donna uccisa dal suo ex compagno. Amici e vicini hanno superato le barriere fisiche imposte dalle autorità investigative per lasciare fiori e messaggi d’addio davanti ai sigilli della polizia che proteggono la scena del crimine. L’abitazione è stata transennata e posta sotto sequestro dagli inquirenti, ma questo non ha impedito alla comunità locale di trasformare l’ingresso dell’edificio in un luogo di memoria collettiva. Tra sussurri e lacrime, i presenti hanno ricordato la gentilezza e la voglia di vivere di Daniela, rifiutando che il suo nome diventi solo un numero nelle cronache giudiziarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: fiori e dolore davanti ai sigilli della casa

