Messina | ex compagno uccide compagna con colpi di coltello

A Messina, nella zona sud, un episodio tragico si è verificato quando un uomo ha ucciso la sua compagna, Daniela Zinnanti, di 50 anni, colpendola con diversi coltelli all’interno della sua abitazione in via Lombardia. Il corpo della donna è stato trovato senza vita, e le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Un dramma si è consumato nella zona sud di Messina, dove il corpo senza vita di Daniela Zinnanti, una donna di 50 anni, è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione in via Lombardia. La vittima ha subito numerosi colpi taglienti che hanno causato la morte istantanea mentre si trovava nel proprio appartamento. Le indagini immediate hanno portato alla cattura di Santino Bonfiglio, un uomo di 67 anni identificato come ex compagno della defunta. L’arrestato è stato condotto presso gli uffici della questura per un interrogatorio prolungato fino a notte fonda e successivamente trasferito nel carcere di Gazzi. L’indagine scientifica e la catena degli eventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

