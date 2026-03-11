Messina accoltellata in casa | Daniela Zinnanti aveva 50 anni Fermato l’ex compagno

A Messina una donna di 50 anni è stata trovata morta nella propria abitazione con numerose ferite da taglio. La vittima è Daniela Zinnanti. L’ex compagno della donna è stato fermato dalle forze dell’ordine. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori indagini. La polizia sta lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una donna trovata senza vita nella propria casa, uccisa con numerose coltellate. È questo lo scenario che si sono trovati davanti gli investigatori nella serata di ieri a Messina, dove è stata assassinata Daniela Zinnanti, 50 anni. Il corpo della donna è stato scoperto nella sua abitazione di via Lombardia, in un appartamento dove viveva da tempo e dove si sarebbe consumato l’omicidio. A far scattare l’allarme è stata la figlia della vittima, preoccupata perché la madre non rispondeva più al telefono. Dopo diversi tentativi senza esito, la giovane ha deciso di recarsi direttamente a casa della donna. È lì che avrebbe fatto la drammatica scoperta, trovando la madre senza vita e dando immediatamente l’allarme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

