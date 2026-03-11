Messa a dimora di 280 tra alberi e arbusti il centro socio riabilitativo Emma Serena premiato a Roma

Il centro socio riabilitativo Emma Serena di San Nicolò di Rottofreno, gestito da Coopselios, ha ricevuto un premio a Roma per aver piantato 280 alberi e arbusti nell’ambito del progetto “Campostorto”. Questa iniziativa mira a incrementare le aree verdi attraverso la messa a dimora di nuove piante. La premiazione si è svolta di recente, riconoscendo l’impegno del centro in attività di riqualificazione ambientale.

Leggi anche: Pineta di Castel Fusano, messi a dimora 300 alberi tra pini, lecci e sughere