Secondo fonti vicine alla società, il mercato della Juventus potrebbe beneficiare di un tesoretto di circa 57 milioni di euro, qualora i riscatti pendenti vengano esercitati. La cifra sarebbe disponibile per nuovi acquisti o operazioni di rafforzamento del roster. La società sta valutando come reinvestire questa somma per pianificare le prossime mosse di mercato.

qualora i riscatti pendenti dovessero essere esercitati. La Juventus osserva con attenzione l’asse Madrid-Birmingham, dove si gioca una partita fondamentale per le casse societarie: il riscatto di Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Se i sogni più ambiziosi dovessero concretizzarsi, la Signora incasserebbe ben 57 milioni di euro, una cifra che, sommata al risparmio sugli ingaggi, equivarrebbe quasi al valore del pass per la prossima Champions League. Tuttavia, la strada verso questo tesoretto è in salita e ricca di incognite. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il punto sui riscatti: tra obblighi e diritti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: possibile tesoretto da 57 milioni. Ecco come sarebbe reinvestito

Articoli correlati

Calciomercato Juve, in arrivo un tesoretto da Joao Mario. Come sarà reinvestito nella sessione di gennaioCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.

Douglas Luiz-Nico Gonzalez valgono... la Champions: tesoretto da 57 milioni, cosa può succedereDouglas Luiz e Nico Gonzalez valgono quasi come la qualificazione in Champions League.

Osimhen penale da 70 Milioni | De Laurentiis incastra la Juventus

Altri aggiornamenti su Mercato Juve

Temi più discussi: Douglas Luiz-Nico Gonzalez valgono... la Champions: tesoretto da 57 milioni, cosa può succedere; Juve, il posto Champions deciderà il mercato ma si lavora comunque sulle cessioni; Juventus, da Openda-David fino a Di Gregorio: 110 milioni di risparmio a bilancio dalle possibili cessioni; ?? Juve: 6 nomi per crescere, partendo dai 57 milioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Juventus, i riscatti di Douglas Luiz e Nico Gonzalez possono valere 57 milioni: il mercato bianconero passa da quiLa prossima estate potrebbe portare un tesoretto fondamentale nelle casse della Juventus. I riscatti di Douglas Luiz e Nico González, oggi in prestito rispettivamente a Aston Villa FC e Atlético ... tuttojuve.com

Juve, due anime di mercato: Tonali se c’è la Champions, Kessie…La qualificazione in Champions cambia i piani di mercato della Juve: ecco gli obiettivi dei bianconeri con i soldi della Uefa. europacalcio.it

Calciomercato Juve Questi due riscatti… - facebook.com facebook

Bomber #Juve: tutti i nomi mercato per l'attaccante chiesto da #Spalletti. #David e #Openda flop, #Vlahovic... x.com