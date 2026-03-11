Mercato di Pesaro | tassa +17% e addio rateizzazione

A Pesaro, il mercato di San Decenzio ha visto un aumento del 17% della tassa sul suolo pubblico e l’introduzione di una norma che vieta la rateizzazione per importi inferiori a 500 euro. La modifica nelle modalità di riscossione dei tributi ha sollevato reazioni di disappunto tra gli operatori locali, che ora devono affrontare nuove regole e maggiori costi senza la possibilità di dilazionare i pagamenti.

Un cambiamento radicale nelle modalità di riscossione dei tributi ha scatenato il malcontento tra gli operatori del mercato di San Decenzio a Pesaro, dove l’aumento del 17% sulla tassa sul suolo pubblico si somma alla nuova regola che vieta la rateizzazione per importi inferiori a 500 euro. Mentre l’anno scorso era possibile dividere il pagamento in tre tranche, ora l’amministrazione richiede il saldo unico entro il 31 marzo, costringendo un ambulante a pagare 280 euro contro i precedenti 239 euro senza possibilità di diluire il costo nel tempo. La situazione si è aggravata perché la società incaricata della riscossione ha confermato che la soglia per accedere alla rateizzazione è fissata a 500 euro, escludendo automaticamente chi deve pagare cifre più basse come le 280 euro richieste per 34 metri quadrati di banco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

