A Pesaro, il mercato di San Decenzio ha visto un aumento del 17% della tassa sul suolo pubblico e l’introduzione di una norma che vieta la rateizzazione per importi inferiori a 500 euro. La modifica nelle modalità di riscossione dei tributi ha sollevato reazioni di disappunto tra gli operatori locali, che ora devono affrontare nuove regole e maggiori costi senza la possibilità di dilazionare i pagamenti.

Un cambiamento radicale nelle modalità di riscossione dei tributi ha scatenato il malcontento tra gli operatori del mercato di San Decenzio a Pesaro, dove l’aumento del 17% sulla tassa sul suolo pubblico si somma alla nuova regola che vieta la rateizzazione per importi inferiori a 500 euro. Mentre l’anno scorso era possibile dividere il pagamento in tre tranche, ora l’amministrazione richiede il saldo unico entro il 31 marzo, costringendo un ambulante a pagare 280 euro contro i precedenti 239 euro senza possibilità di diluire il costo nel tempo. La situazione si è aggravata perché la società incaricata della riscossione ha confermato che la soglia per accedere alla rateizzazione è fissata a 500 euro, escludendo automaticamente chi deve pagare cifre più basse come le 280 euro richieste per 34 metri quadrati di banco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato di Pesaro: tassa +17% e addio rateizzazione

Articoli correlati

Mercato di Pesaro: da 333 a 243 venditori, il declino è realeIl mercato di Pesaro vive una fase di contrazione preoccupante, dove la tradizione del martedì si scontra con una realtà di spazi vuoti e bancarelle...

Leggi anche: Furbetti della tassa rifiuti. Magrini: "In dieci anni recuperati 17 milioni"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercato di Pesaro tassa 17 e addio...

Temi più discussi: Mercato San Decenzio per Pasqua; Mercato, non solo tasse più care: Prima si poteva rateizzare. Adesso vogliono tutto e subito; Mercato cittadino, Centrodestra Pesaro: Biancani in confusione, tasse e 100 licenze perse; Pesaro, parte il rilancio del Centro Benelli. L'annuncio del Comune: Da aprile spazio alle bancarelle.

Mercato, non solo tasse più care: Prima si poteva rateizzare. Adesso vogliono tutto e subitoAncora proteste tra gli ambulanti dopo che l’ex Tosap è aumentata del 17 per cento L’anno scorso ho diviso la cifra per tre, ora non lo consentono più: non capisco perché. ilrestodelcarlino.it

L’opposizione attacca il sindaco e Galeazzi: «Mercato nel caos con numeri impietosi. Spostarlo al sabato? È da incompetenti»PESARO L'ipotesi, paventata dall'Amministrazione comunale, di spostare il mercato cittadino al sabato, non solo scontenta gli ambulanti ma ... msn.com

Mercato di Pesaro, il centrodestra critica la gestione del Comune di Pesaro I consiglieri comunali di opposizione parlano di “caos” nella gestione del mercato cittadino e contestano le ipotesi di spostamento al Carducci e di cambio del giorno di mercato dal - facebook.com facebook