Meraviglie al Lyrick Musical e risate d’autore

Al Lyrick Musical si tiene un doppio spettacolo questa settimana, con un musical dedicato ai Queen e uno show di Max Giusti, noto per la sua ironia. La stagione “Non c’è 2 senza… 5” è organizzata da Zona Franca e propone due eventi consecutivi che attirano il pubblico con musica e comicità. La serata vede protagonisti musica e intrattenimento in un ambiente dedicato agli spettacoli dal vivo.

Un musical che celebra i Queen e l'ironia trascinante di Max Giusti per il doppio appuntamento della settimana al Lyrick, nella stagione "Non c'è 2 senza. 5", organizzata da Zona Franca. Si comincia domani alle 21.15 con " We will rock - Il Musical " (foto sopra), lo spettacolo teatrale ufficiale della leggendaria band britannica scritto da Ben Elton in collaborazione con Brian May e Roger Taylor. E' uno dei musical rock più amati e rappresentati al mondo, un cult internazionale che unisce teatro, concerto e narrazione in uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro. Ambientato in un futuro distopico dove la musica è stata bandita e l'individualità repressa, il musical racconta la ribellione di un gruppo di giovani outsider che riscoprono il potere del rock e della libertà di esprimersi attraverso la musica.