Durante il suo intervento al Senato, il presidente del Consiglio ha affermato che l’Italia non è in guerra, ribadendo che nessuna azione militare è prevista. Ha ricordato che tutto è iniziato il 7 ottobre 2023, sottolineando l’importanza di mantenere unità e coesione nazionale in un momento di tensione internazionale. Ha inoltre invitato a unire gli sforzi per il bene comune.

L’Italia non è e non sarà in guerra, ma non si dimentichi che tutto ha inizio il 7 ottobre del 2023. Non una settimana fa. Parte da questa premessa Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni al Senato prima del Consiglio europeo, per mettere in evidenza vari aspetti della crisi in Iran. In prima battuta chiede meno polarizzazione politica e più lucidità e serietà, rivolgendosi alle opposizioni affinché ci si compatti per il bene comune, così come fatto da Fratelli d’Italia quando era in antitesi governo Draghi, ma ciononostante espresse il voto favorevole in occasione dell’invasione russa dell’Ucraina. In secondo luogo rassicura gli italiani sul fatto che il governo gestirà la crisi con autorevolezza e abnegazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meloni su Iran invita a compattarsi per il bene comune. Il discorso al Senato

Articoli correlati

Guerra Iran, la premier Meloni al Senato: “Italia non coinvolta in intervento, serve compatezza su interessi nazionali”. Sui migranti caos in aula – DIRETTADopo giorni di polemiche politiche e richieste dell’opposizione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi in Parlamento per...

Governo, l'arrivo di Meloni in Senato per comunicazioni su Iran e Consiglio EuropeoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Senato per rendere le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché...

Una raccolta di contenuti su Meloni su Iran invita a compattarsi per...

Temi più discussi: Iran, la linea di Meloni: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Linea equilibrista del governo italiano: Allentare le tensioni.Cento italiani da evacuare; Giordano: Meloni ha un ottimo rapporto con Trump, ma il presidente Usa è imprevedibile: dovremmo staccarci.

Guerra Iran, la premier Meloni al Senato: Italia non coinvolta in intervento, serve compatezza su interessi nazionali – DIRETTADopo giorni di polemiche politiche e richieste dell’opposizione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi in Parlamento per riferire sulla ... thesocialpost.it

Guerra in Iran e crisi in Medio Oriente, oggi Meloni in ParlamentoDopo giorni di sollecitazioni e critiche da parte dell'opposizione, la premier Giorgia Meloni è pronta a riferire al Parlamento sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran. E ... adnkronos.com

Attacchi su tutti i fronti in Medio Oriente. La guerra non è ancora finita e non si sa quanto durerà. La premier Meloni sarà domani in Parlamento per le comunicazioni sulla crisi in Iran. Intanto si avvicina il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Ne parliam - facebook.com facebook

#Iran , #Meloni : il governo non si sottrae al confronto parlamentare. La premier in Senato x.com