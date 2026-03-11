Meloni sfoglia le pagine del libro di storia scegliendo solo quelle utili a difendere Usa e Israele

Il primo ministro ha parlato di un attacco di Usa e Israele, ammettendo che non rispetta il diritto internazionale, e ha attribuito la responsabilità alla Russia, sostenendo che non era mai successo che un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu attaccasse un vicino. Ha scelto di evidenziare solo alcuni passaggi della storia per sostenere le sue parole.

Meloni ammette che l'attacco di Usa e Israele è fuori dal diritto internazionale ma dà la colpa alla Russia perché "Non era mai successo che un membro permanente del consiglio di sicurezza Onu attaccasse un suo vicino". Vero: Stati Uniti – e l'Inghilterra – hanno sempre attaccato paesi non confinanti, benché Trump minacci regolarmente il Canada. Dal 2001 gli Stati Uniti hanno bombardato Afghanistan, Iraq, Yemen, Pakistan, Somalia, Libia, Siria, Venezuela, Nigeria, Iran. Sfugge però la logica: perché, se la Russia ha violato il diritto invadendo in Europa l'Ucraina, la conseguenza è che gli Stati Uniti bombardino in Asia, Africa e America...