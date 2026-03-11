Meloni riprende Renzi | E’ ingeneroso dire che abbiamo aumentato le accise

La presidente Meloni è intervenuta oggi al Senato durante la replica alle comunicazioni riguardanti il prossimo Consiglio europeo e la crisi in Medio Oriente. Nel corso del suo intervento, ha ripreso le dichiarazioni di Renzi, definendo ingeneroso affermare che il governo abbia aumentato le accise. La discussione si è concentrata sui temi europei e internazionali, coinvolgendo anche le opposizioni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è intervenuta oggi al Senato della Repubblica per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e sulla crisi in Medio Oriente. Nel corso della replica la premier ha aperto al confronto con le opposizioni, dicendosi disponibile già da domani a un tavolo a Palazzo Chigi: “Da domani sono più che disponibile ad affrontare questa stagione confrontandomi con le opposizioni anche per le vie brevi“. Il dibattito in Aula si è acceso soprattutto sul tema dei prezzi dell’energia e dei carburanti. Rispondendo al capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, la premier ha... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

