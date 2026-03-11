La presidente Meloni è intervenuta oggi al Senato durante la replica alle comunicazioni riguardanti il prossimo Consiglio europeo e la crisi in Medio Oriente. Nel corso del suo intervento, ha ripreso le dichiarazioni di Renzi, definendo ingeneroso affermare che il governo abbia aumentato le accise. La discussione si è concentrata sui temi europei e internazionali, coinvolgendo anche le opposizioni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è intervenuta oggi al Senato della Repubblica per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e sulla crisi in Medio Oriente. Nel corso della replica la premier ha aperto al confronto con le opposizioni, dicendosi disponibile già da domani a un tavolo a Palazzo Chigi: “Da domani sono più che disponibile ad affrontare questa stagione confrontandomi con le opposizioni anche per le vie brevi“. Il dibattito in Aula si è acceso soprattutto sul tema dei prezzi dell’energia e dei carburanti. Rispondendo al capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, la premier ha... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni riprende Renzi: “E’ ingeneroso dire che abbiamo aumentato le accise”

Articoli correlati

Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l’idea di Schlein: «L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.

Manovra, c’è il sì definitivo. Misure per 22 miliardi. Il governo: “Abbiamo aumentato gli stipendi”. L’opposizione: “Disastro Meloni”Roma, 30 dicembre 2025 – Alla fine di una lunga notte in aula alla Camera, scandita anche da citazioni di Gigi Marzullo e dall’evocazione delle...

Meloni ESPLODE al Senato e Umilia Renzi: Replica Durissima che Fa Tremare l’Aula

Tutto quello che riguarda Meloni riprende

Discussioni sull' argomento In Aula scintille Renzi-Tajani, Avs coi cartelli 'Fratelli di Trump'; Meloni scende in campo per il Sì al referendum: chi spera in un finale alla Renzi si metta l’anima in pace.

Renzi, la verità sui rincari della benzina: Meloni fatti un selfie perché…Il caso degli aumenti a benzina e gasolio e il duro videomessaggio di Matteo Renzi contro il Governo e Giorgia Meloni. Ecco perché. newsmondo.it

Meloni a Renzi: Su materie prime d'accordo con lei, mi devo preoccupare? Su accise ingenerosoIl senatore Matteo Renzi attacca sulle accise aumentate di 560 milioni e la premier Giorgia Meloni nella sua replica in Senato risponde dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consi ... repubblica.it

L’ex giudice Ferri, implicato nello scandalo Palamara riprende il suo posto, grazie alle leggi del governo Meloni. Prossimamente anche Palamara. Non male per chi sostiene di aver promosso una riforma costituzionale per abbattere il correntismo nella magistr - facebook.com facebook

Mentre dopo 48 ore stiamo ancora aspettando da Giorgia Meloni una parola di dignità - non dico di condanna - sull’attacco israelo-americano, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha già non solo condannato senza se e senza ma le bombe di Trump e Netany x.com