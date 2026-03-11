Meloni | Pronta a confrontarmi con le opposizioni a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio ha dichiarato di essere disponibile a confrontarsi con le opposizioni a Palazzo Chigi, anche attraverso modalità rapide come le vie brevi. Questa apertura è stata annunciata durante una dichiarazione pubblica, in cui ha sottolineato la volontà di dialogare quando richiesto. La sua disponibilità riguarda incontri diretti e immediati per discutere questioni di interesse comune.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Disponibile tutte le volte che necessario con le opposizioni anche sulle vie brevi. Al Senato c'è un regolamento particolare, ma se ci fosse stata la possibilità avrei condiviso volentieri parte delle risoluzioni delle opposizioni che condivido, forse potremo farlo alla Camera", lo ha detto la premier Meloni in Senato.