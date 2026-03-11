Il G7 si riunisce in videoconferenza nel pomeriggio per discutere delle misure contro l’aumento dei prezzi. Meloni ha dichiarato che l’Italia non intende entrare in guerra e ha annunciato una tassa su chi si dedica alla speculazione finanziaria. La discussione riguarda anche le strategie per affrontare il conflitto e le sue conseguenze economiche.

Sul fronte politico G7 convocato in videoconferenza nel pomeriggio sui temi del conflitto, a cominciare dalle misure per contrastare l’impennata dei prezzi. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Meloni: “Non vogliamo entrare in guerra. Tasse su chi specula”

#Iran, #Meloni ai leader #G7: impegno per favorire il ritorno alla diplomazia x.com