Meloni | Mai detto a Conte vigliacco o servo Contenta di non essere come voi – Il video

Il video mostra una dichiarazione di un leader politico in cui afferma di non aver mai chiamato un suo avversario “vigliacco” o “servo”. La stessa persona sottolinea di essere soddisfatta di non condividere gli atteggiamenti di chi si oppone. In passato, ha ricordato una sua dichiarazione durante un raid statunitense contro un generale mediorientale, sottolineando l’importanza di un’attenzione seria sulla questione.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Quando gli Stati Uniti effettuarono il raid contro il generale Soleimani, questa fu la mia dichiarazione da leader dell’opposizione: ‘La complessa questione mediorientale non merita tifoserie da stadio ma necessita di grande attenzione. Non dissi: ‘Complimenti Giuseppe Conte’, come ha fatto il M5s in questi giorni parlando di rincaro dei prezzi e facendo credere che la crisi fosse colpa mia, non chiesi a Conte di condannare l’attacco e non lo definii un vigliacco o un servo, per fare un po’ di propaganda a buon mercato su una crisi che non dipendeva da Conte", lo ha detto la premier Meloni nella replica sulla crisi in Iran alla Camera. 🔗 Leggi su Open.online

