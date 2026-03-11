Meloni | L' Italia non vuole entrare in guerra Sui carburanti valutiamo le accise mobili
Il primo ministro ha dichiarato che l'Italia non intende entrare in guerra e ha annunciato che si stanno valutando le accise mobili sui carburanti. Ha inoltre espresso preoccupazione riguardo a un possibile regime che possiede armi nucleari e missili capaci di colpire l'Europa e il paese. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito in merito.
AGI - "Spero sia chiaro a tutti che non possiamo permetterci un regime degli ayatollah in possesso di un' arma nucleare e di missili in grado di colpire l' Italia e l' Europa ". Lo ha detto al Senato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni sul prossimo Consiglio Ue e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. "Ribadisco che noi non siamo in guerra, e non vogliamo entrare in guerra", ha aggiunto la premier. Sulle basi Usa "mi pare che tutti i partner europei si stiano attenendo a quello che prevedono i loro accordi - ha spiegato Meloni -. Anche il Governo spagnolo, di cui tanto si parla, ha detto tramite il suo portavoce che 'esiste un accordo bilaterale tra Spagna e Stati Uniti, e al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi spagnole '. 🔗 Leggi su Agi.it
Meloni valuta le accise mobili per contrastare il caro prezzi dei carburantiIl governo italiano intende affrontare con decisione quella che viene definita una vera e propria "guerra nella guerra" contro le speculazioni e...
Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l'idea di Schlein: «L'extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti»
Iran, Meloni: L'Italia non partecipa alla guerra e il governo non è complice. Non possiamo permetterci il rischio di armi nucleari e missili sull'ItaliaIntervenendo al Senato, la premier Giorgia Meloni ha parlato di interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale
Meloni in Senato, l'appello alle opposizioni: «Siamo costretti a scegliere tra cattive opzioni»La premier Giorgia Meloni è intervenuta oggi in Senato per riferire in merito alla guerra in Medio Oriente cominciata dieci giorni fa con l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran
Meloni afferma che potrebbe aumentare le tasse alle singole aziende che speculeranno sui prezzi a seguito dell'attacco di Usa e Israele all'Iran. Peccato che la norma con cui il Governo dovesse disporre un tale aumento rischia di essere incostituzionale.