Meloni | L' Italia non vuole entrare in guerra Sui carburanti valutiamo le accise mobili

Il primo ministro ha dichiarato che l'Italia non intende entrare in guerra e ha annunciato che si stanno valutando le accise mobili sui carburanti. Ha inoltre espresso preoccupazione riguardo a un possibile regime che possiede armi nucleari e missili capaci di colpire l'Europa e il paese. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito in merito.

AGI - "Spero sia chiaro a tutti che non possiamo permetterci un regime degli ayatollah in possesso di un' arma nucleare e di missili in grado di colpire l' Italia e l' Europa ". Lo ha detto al Senato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni sul prossimo Consiglio Ue e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. "Ribadisco che noi non siamo in guerra, e non vogliamo entrare in guerra", ha aggiunto la premier. Sulle basi Usa "mi pare che tutti i partner europei si stiano attenendo a quello che prevedono i loro accordi - ha spiegato Meloni -. Anche il Governo spagnolo, di cui tanto si parla, ha detto tramite il suo portavoce che 'esiste un accordo bilaterale tra Spagna e Stati Uniti, e al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi spagnole '. 🔗 Leggi su Agi.it

