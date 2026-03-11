Durante una seduta in Senato, il presidente del Consiglio ha rivolto critiche ai giudici riguardo alle decisioni sui migranti in Albania, suscitando l'applauso della maggioranza. Ha affermato che tali decisioni non trovano giustificazione né nelle leggi italiane, né in quelle europee, né nel senso comune. La presidente ha quindi sottolineato la sua posizione senza fare riferimenti specifici ai procedimenti legali in corso.

Sono “decisioni che non trovano giustificazione nella normativa italiana, nella normativa europea e neppure nel buonsenso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente, criticando la revoca dei trasferimenti nei cpr in Albania, come “nel recente caso dei migranti irregolari condannati per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo, e violenza sessuale su minore, che per i giudici non possono essere trattenuti né rimpatriati perché hanno fatto strumentalmente richiesta di protezione internazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni in Senato, nuovo attacco ai giudici sui migranti in Albania: maggioranza in piedi ad applaudirla

