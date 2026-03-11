Il governo italiano ha annunciato che i giudici hanno revocato il trasferimento in Albania di alcune persone coinvolte in reati di minore. La decisione riguarda anche casi di persone accusate di aver commesso abusi su minori. Contestualmente, l’Europa ha affermato che il governo italiano ha il diritto di gestire i centri di accoglienza secondo le proprie normative.

«L’Europa dice chiaramente che il governo italiano ha tutto il diritto di far funzionare i centri in Albania, perché il meccanismo che abbiamo messo a punto è in linea con il diritto internazionale ed europeo, anche se temo che per alcuni non basterà neanche questo e non cesseranno le ordinanze di revoca dei trasferimenti in Albania». Così il premier Giorgia Meloni in Senato. Si tratta, secondo il presidente del Consiglio, di «Decisioni che non trovano giustificazione nella normativa italiana, in quella europea e neppure nel buonsenso». Meloni ha criticato la revoca dei trasferimenti nei Cpr in Albania, citando casi di migranti irregolari... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni: «I giudici revocano il trasferimento in Albania anche a chi stupra minori»

Articoli correlati

Meloni attacca i giudici per il rimborso al migrante trasferito in Albania: “Continuano a ostacolarci”La presidente del Consiglio Meloni, in un video sui social, ha attaccato i giudici del tribunale di Roma che hanno condannato il ministero...

Meloni in Senato, nuovo attacco ai giudici sui migranti in Albania: maggioranza in piedi ad applaudirlaSono “decisioni che non trovano giustificazione nella normativa italiana, nella normativa europea e neppure nel buonsenso”.

Meloni: Giudici revocano trasferimento in Albania anche a chi stupra minori

Tutto quello che riguarda Meloni I giudici revocano il...

Temi più discussi: 'Col sì togliamo di mezzo i magistrati', bufera sulla Bartolozzi; World Obesity Day, l'impegno della Fondazione Aletheia; Giudici sorpresi: Toni aggressivi. Ma Trevallion è il nuovo caso Tortora.

Meloni: 'I giudici revocano il trasferimento in Albania anche a chi stupra i minori'Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. ansa.it

Migranti, Meloni attacca i giudici: Revocano il trasferimento in Albania anche a chi stupra minoriLa polemica tra governo e magistratura torna ad accendersi sul tema dei migranti e dei trasferimenti nei Cpr in Albania. A sollevare il caso è stata la ... thesocialpost.it

Al via nell'Aula della Camera alla discussione generale sulle comunicazioni di Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/0 - facebook.com facebook

#tagada Il commento di Manuela Perrone alle parole di Giorgia Meloni in Senato sull'Iran x.com