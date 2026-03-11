Il primo ministro ha affrontato il tema della guerra in Medio Oriente per la prima volta in parlamento, anche se in modo breve e senza approfondimenti. La discussione si è inserita tra molte altre questioni politiche, senza che siano state aperte questioni di dettaglio o prese di posizione chiare. La sua presenza sulla questione si è limitata a pochi interventi, senza ulteriori sviluppi pubblici.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito per la prima volta in parlamento sulla guerra in Medio Oriente, ma senza affrontare molte questioni – una su tutte il ruolo degli Stati Uniti e di Donald Trump – e mantenendo un atteggiamento piuttosto cauto ed elusivo, anche se dopo 12 giorni le conseguenze della guerra si stanno manifestando su molti piani. Meloni ne ha parlato mercoledì mattina durante una seduta del Senato, che era stata originariamente programmata per il 18 marzo e che avrebbe dovuto contenere solo alcune comunicazioni relative al Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo. Nelle scorse settimane le opposizioni l'avevano...

© Ilpost.it - Meloni continua un po’ a girarci intorno, sulla guerra in Medio Oriente

