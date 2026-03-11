Mercoledì 11 marzo 2026, la premier italiana ha espresso una condanna netta nei confronti dell’azione militare degli Stati Uniti, definendola una violazione del diritto internazionale. Contestualmente, Teheran ha minacciato di porre fine alle relazioni con gli Stati Uniti. La situazione ha così subito un ulteriore peggioramento, con tensioni che coinvolgono diversi attori internazionali.

La tensione internazionale si è inasprita drammaticamente mercoledì 11 marzo 2026, quando la premier italiana ha condannato fermamente l’aggressione statunitense come una violazione del diritto internazionale. Mentre Teheran minaccia di eliminare gli Stati Uniti se continueranno le ostilità, la Casa Bianca attende che sia Trump a dichiarare ufficialmente la fine del conflitto. In questo scenario di alta instabilità geopolitica, il governo italiano mantiene un profilo diplomatico prudente, aspettando anche indicazioni europee per gestire l’aumento dei costi energetici domestici. Il fronte diplomatico e la condanna di Roma. L’intervento della leader nazionale segna un momento cruciale nella gestione delle relazioni transatlantiche in questa fase critica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni condanna l’aggressione USA: Teheran minaccia la fine

Articoli correlati

Guerra Iran-Usa-Israele: missili sugli Emirati. Trump minaccia Teheran: “Colpiremo 20 volte più forte”. I Pasdaran: “Decideremo noi la fine della guerra”Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi e a intensificarsi su più fronti regionali.

Leggi anche: Israele bombarda l'aeroporto a Teheran. Trump vuole la resa, l'Iran minaccia: "Europa bersaglio se si unisce all'aggressione"

Tutti gli aggiornamenti su Meloni condanna

Temi più discussi: Iran, Italia tra cautela e timori. Tutte le mosse da Mattarella a Meloni, con l’incognita Salvini; Crosetto e Tajani alle Camere, è scontro. Meloni: L'Iran non attacchi o sarà peggio; USB condanna l'attacco di USA e Israele all'Iran: fermiamo chi vuole imporre la guerra come destino inevitabile; ISRAELE-USA BOMBARDANO L’IRAN CALPESTANDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE.

Guerra in Iran, Meloni alle Camere: «Non siamo complici, azione fuori dal diritto internazionale»Dopo giorni di polemiche e attesa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi alle Camere per le sue comunicazioni sulla crisi in Iran e sul prossimo Consiglio Europeo del 19-20 marzo. La ... avvenire.it

Guerra in Iran, Meloni alle Camere: «Non siamo complici delle decisioni di altri»Dopo giorni di polemiche e attesa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è oggi alle Camere per le sue comunicazioni sulla crisi in Iran e sul prossimo Consiglio Europeo del 19-20 marzo. La ... avvenire.it

Iran, Conte: "Medio Oriente brucia e Meloni non condanna, non cura l'interesse nazionale" - facebook.com facebook

#ugdp #ClaudioMartelli #Iran Meloni ha detto che non condanna né condivide Che cos’è una poesia di Montale, la premier è un po' rissosetta... x.com