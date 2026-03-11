Meloni blocca le fregate | priorità alla diplomazia a Hormuz

La Premier Giorgia Meloni ha deciso di fermare l’invio delle fregate italiane verso lo Stretto di Hormuz, affermando che la priorità ora è la diplomazia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le unità navali che erano pronte per partire. Nessuna spiegazione dettagliata sui motivi, ma si conferma che l’azione è stata sospesa.

La Premier Giorgia Meloni blocca l’invio delle fregate verso lo Stretto di Hormuz, temendo un’escalation militare che potrebbe sfociare in incidenti gravi. La decisione nasce da una valutazione prudenziale: prima di qualsiasi azione di forza, è necessaria una fase di de-escalation per evitare conflitti diretti nel Golfo Persico. In questa mattinata del 11 marzo 2026, la strategia romana si allinea con quella tedesca, dove il cancelliere Olaf Scholz ha espresso piena sponda alla posizione italiana. I due leader hanno coordinato i passi successivi attraverso una chiamata urgente con i partner dell’Unione Europea, cercando un fronte comune sulla sicurezza marittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni blocca le fregate: priorità alla diplomazia a Hormuz Articoli correlati Emergenza Niscemi, Meloni: “Priorità alla riapertura delle scuole e alla viabilità”A Niscemi, Meloni punta a riaprire subito tre scuole in zona rossa per ridare normalità ai bambini. Ucraina, Zelensky: “Russia blocca diplomazia, ci difenderemo”. Trump: “Non sono felice di Putin”(Adnkronos) – "Se la Russia blocca" gli sforzi diplomatici per mettere fine alla guerra in Ucraina, l'Ucraina continuerà a difendersi. Contenuti e approfondimenti su Meloni blocca Meloni teme incidenti a Hormuz e frena: Prima serve una de-escalationCautela sull’invio delle nostre fregate, sponda con Merz. Call con i partner Ue. La premier chiede lo stop alla tassazione del carbonio. E striglia in ... repubblica.it Guerra in Iran, parla la premier Meloni: L’Italia non è parte del conflitto. Task force su prezzi e benzina. Si valutano le accise mobiliMeloni sulla crisi Iran: Italia fuori dal conflitto, fregata a Cipro e task force su energia, benzina e alimentari per contenere i rincari ... affaritaliani.it