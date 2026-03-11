Il presidente del Consiglio ha parlato al Senato per comunicare le posizioni del governo in vista del prossimo Consiglio dell’Unione Europea. Ha affermato che il governo non è coinvolto nelle decisioni di altri paesi e ha ribadito che l’Italia non si trova in guerra. La comunicazione arriva in un momento di crescente attenzione sulla crisi in Medio Oriente e sui temi europei.

“Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese“. Con tono pacato ma voce sicura, Giorgia Meloni di fronte agli scranni del Senato stigmatizza le accuse ricevute negli ultimi giorni dall’opposizione. Accuse che, a detta del premier, “non fanno giustizia dell’impegno portato avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi giorni“. E in questo giorno di comunicazioni, in vista del Consiglio europeo dei prossimi 19 e 20 marzo e sulla crisi in Medio Oriente, prima in Senato e poi, alle 16 alla Camera, il presidente del Consiglio tira quindi una linea netta che intende raddrizzare l’informazione viziata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni al Senato: “Governo non è complice decisioni altrui, l’Italia non è in guerra”

